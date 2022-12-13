В результате ДТП погиб водитель Volvo.

В Кировской области столкнулись два большегруза. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по региону.

Инцидент произошел утром 28 февраля на на 645 км федеральной автодороги "Кострома – Шарья – Киров – Пермь". Грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом столкнулся с большегрузом MAN с полуприцепом.

В результате ДТП погиб водитель Volvo. Движение по трассе частично ограничено. Сотрудники полиции уточняют причины и условия совершения происшествия.

Ранее мы сообщали, что врио начальника МЧС по Москве попал в ДТП по пути на пожар в центре столицы.

Видео: МЧС России