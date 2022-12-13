Врио начальника МЧС по Москве попал в ДТП по пути на пожар в центре столицы

Виновники аварии и другие участники движения не пострадали.

Врио начальника главного управления МЧС РФ по Москве Юрий Ткаченко попал в ДТП по пути на пожар в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на улице Международной, где расположен отель "МКМ". Ткаченко и его водитель следовали на пожар в здании. Оба госпитализированы в результате ДТП. Виновники аварии и другие участники движения не пострадали.

Отметим, что пожар в гостинице произошел вечером 21 февраля. По последним данным, погибли шесть человек, в том числе двое детей.

Ранее мы сообщали, что в Мордовии при столкновении легковушки с грузовиком погибли пять человек.

Видео: Telegram / SHOT