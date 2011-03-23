Пострадавших нет, так как утренние занятия еще не успели начаться.

На территории российского города Владивостока обрушилось здание Промышленного колледжа энергетики и связи, расположенного по улице Борисенко. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления прокуратуры по Приморскому краю. Известно, что инцидент зафиксирован ранним утром 3 сентября по местному времени. Проблема возникла с учебным корпусом. Повреждены все три этажа объекта. В настоящее время доступ к образовательному учреждению ограничен. К месту инцидента направлены оперативные экстренные ведомства. Установлено, что никто из людей не пострадал, так как первые учащиеся должны были прийти на занятия только спустя пару часов.

Предварительно установлено, что в утреннее время 3 октября 2025 года в помещении колледжа, введенного в эксплуатацию в 1972 году, произошло обрушение железобетонных потолочных перекрытий и нарушение целостности части фасада здания. пресс-служба прокуратуры по Приморью

Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ. По словам местных жителей, летом текущего года в здании проводились ремонтные работы, но тогда причин для беспокойства у руководства колледжа не было.

