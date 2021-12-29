Во Владивостоке ликвидировали открытое горение на рынке

Пламя распространилось на 200 кв.м.

Во Владивостоке специалисты ликвидировали открытое горение в торговом павильоне. Об этом рассказали представители региональной администрации. Чиновники уточнили, что о пламени около рынка по Народному проспекту на остановке "Третья Рабочая" экстренным службам стало известно в 11:22 часов утра по местному времени (в 04:22 по московскому времени). Пламя затронуло территорию, на которой продавалась бытовая химия и продукты. О пострадавших сообщений нет.

Уже через 6 минут на месте работали пожарные расчёты. На момент прибытия первых подразделений огнём был охвачен один из павильонов рынка. пресс-служба ГУ МЧС по Приморью

По социальным сетям распространились видеозаписи с места пожара. В кадре видно, что одна постройка охвачена пламенем, а с рыночной территории валит черный дом. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Сейчас ведется проливка конструкций и разборка места пожара. В тушении возгорания принимали участие семь единиц пожарной техники и 28 человек личного состава.

Женщина погибла при пожаре в квартире на улице Народного Ополчения.

Фото и видео: YouTube / newsvlru