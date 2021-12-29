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Женщина погибла при пожаре в квартире на улице Народного Ополчения
Сегодня, 20:44
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Женщина погибла при пожаре в квартире на улице Народного Ополчения

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Огонь полностью потушили в 18:37. 

В понедельник вечером, 7 февраля, в Кировском районе Петербурга в пожаре погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу. 

На пульт спасателей сообщение о возгорании поступило в 17:52. По данным МЧС, в доме № 141 по проспекту Народного Ополчения загорелась однокомнатная квартира. Происходило горение обстановки на площади 4 кв. метра.

На месте происшествия обнаружили погибшую женщину. 

На борьбу с огнем отправились 11 пожарных и три спецмашины. Огонь полностью потушили в 18:37. 

Ранее мы писали, что пожар в автомастерской на Гранитной улице тушили 5 часов.

Фото: Piter.tv


 

Теги: огонь, погибшая в пожаре
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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