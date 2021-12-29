Женщина погибла при пожаре в квартире на улице Народного Ополчения

Огонь полностью потушили в 18:37.

В понедельник вечером, 7 февраля, в Кировском районе Петербурга в пожаре погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

На пульт спасателей сообщение о возгорании поступило в 17:52. По данным МЧС, в доме № 141 по проспекту Народного Ополчения загорелась однокомнатная квартира. Происходило горение обстановки на площади 4 кв. метра.

На месте происшествия обнаружили погибшую женщину.

На борьбу с огнем отправились 11 пожарных и три спецмашины. Огонь полностью потушили в 18:37.

Ранее мы писали, что пожар в автомастерской на Гранитной улице тушили 5 часов.

Фото: Piter.tv



