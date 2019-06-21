Огонь уничтожил электромобиль за несколько минут.

Во Владивостоке электромобиль на зарядке загорелся из-за короткого замыкания. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел 10 апреля на улице Некрасовской. Электромобиль Nissan Leaf был припаркован у электростанции. После короткого замыкания машина мгновенно вспыхнула. Огонь уничтожил электромобиль за несколько минут. Информации о пострадавших нет.

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Видео: Telegram / Amur Mash