В Дагестане локализовали ландшафтный пожар на 350 квадратах

К тушению пожара привлечены 370 человек.

В Дагестане локализовали ландшафтный пожар на 350 квадратных метрах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание зафиксировали в Акушинском районе. Специалисты не допустили переход огня на лесной массив. Отмечается, что им пришлось создать более километра минерализованной полосы. Кроме того, продолжается ликвидация очагов тления сухой растительности. К тушению пожара привлечены 370 человек.

Ранее мы сообщали, что в Тюмени подросток на велосипеде поджег фасад многоэтажки.

Видео: МЧС России