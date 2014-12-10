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В Дагестане локализовали ландшафтный пожар на 350 квадратах

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К тушению пожара привлечены 370 человек.

В Дагестане локализовали ландшафтный пожар на 350 квадратных метрах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание зафиксировали в Акушинском районе. Специалисты не допустили переход огня на лесной массив. Отмечается, что им пришлось создать более километра минерализованной полосы. Кроме того, продолжается ликвидация очагов тления сухой растительности. К тушению пожара привлечены 370 человек.

Ранее мы сообщали, что в Тюмени подросток на велосипеде поджег фасад многоэтажки.

Видео: МЧС России

Теги: дагестан, ландшафтный пожар, мчс россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Пожар,

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