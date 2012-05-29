В Тюмени подросток на велосипеде поджег фасад многоэтажки

Прибывшие на место пожарные потушили огонь.

В Тюмени подросток на велосипеде поджег фасад многоэтажного дома. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел днем 8 апреля на улице Николая Федорова. К зданию на велосипеде подъехал подросток. Он остановился, чтобы оставить неизвестный предмет у фасада здания, после чего уехал. Через несколько минут фасад дома загорелся.

Прибывшие на место пожарные потушили огонь. По одной из версий, подросток мог это совершить по указке мошенников. Также сообщается, что школьник проживает в одном из соседних домов. Его ищет полиция.

Ранее мы сообщали, что в Москве потушили пожар в административном здании.

Видео: Telegram / Baza