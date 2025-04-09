По предварительной информации, пострадавших нет.

В Москве потушили пожар в административном здании. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 9 апреля на Госпитальной площади. Поступило сообщение о возгорании в помещении на седьмом этаже здания. Площадь огня составила 50 квадратных метров.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали 39 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 92 специалиста и 24 единицы техники.

Ранее мы сообщали, что огнеборцы МЧС ликвидировали открытое горение в Забайкальском крае.

Видео: МЧС России