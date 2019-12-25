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Во Владивостоке 14-летняя школьница впала в кому после поминок друга
Сегодня, 12:54
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MShaffter

Во Владивостоке 14-летняя школьница впала в кому после поминок друга

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Школьница смешала алкоголь и успокоительные.

Во Владивостоке школьница впала в кому, выпив водки на поминках.

"Вести Приморье" сообщают, что 14-летней школьнице стало плохо после нескольких рюмок водки в районе в районе маяка на Эгершельде. Девочку-подростка доставили в больницу в состоянии комы. Выяснилось, что подружки распивали алкоголь, поминая недавно погибшего друга. Перед поминками школьница выпила успокоительное. 

По данному факту проводится проверка. Выясняется, где несовершеннолетние взяли алкоголь.

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Фото:Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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