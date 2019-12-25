В Воронеже 3 ребенка отравились алкоголем

В Воронеже трое детей отравились алкоголем, двое из них в больнице.
"Блокнот Воронежа" сообщает, что в одной из квартир в переулке Санаторный Железнодорожного района Воронежа трое детей в возрасте от 9 до 12 лет отравились алкоголем. Двоим потребовалась госпитализация.
По данному факту ведется прокурорская проверка. В ходе проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики района, родителей школьников и лиц, продавших спиртное детям.
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Фото: Piter.TV
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