Во Владимирской области задержали подозреваемых в вымогательстве недвижимости и 70 млн рублей

Во Владимирской области сотрудники полиции задержали подозреваемых в вымогательстве недвижимости и 70 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, инцидент произошел в одном из микрорайонов областного центра во дворе жилого дома. К местной жительнице и ее знакомому подошли несколько мужчин и против воли последнего посадили его в автомобиль, после чего уехали в неизвестном направлении. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения.

Спустя время оперативники задержали подозреваемых. Они дали признательные показания. Отмечается, что один из задержанных должен был потерпевшему крупную сумму. Вместе с тремя сообщниками они вывезли местного жителя в другой район и под угрозой применения насилия потребовали подписать договоры купли-продажи его квартиры и частного дома без фактической передачи денежных средств. Также с него требовали написать долговые расписки на общую сумму почти 70 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела в отношении задержанных. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение четвертого фигуранта.

Видео: УМВД по Владимирской области