В Сергиевом Посаде полиция задержала 23 нелегальных мигранта

В отношении двух мигрантов возбуждены уголовные дела.

В Сергиевом Посаде сотрудники полиции в ходе рейдов по стройкам задержали 23 нелегальных мигранта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, полицейские задержали 21 мигранта из стран Центральной Азии. Из них 17 иностранцев незаконно находились на территории России. Остальные четверо нелегально занимались трудовой деятельностью. Каждому из них назначили наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.

Кроме того, еще два задержанных иностранца при проверке документов предъявили полицейским поддельные отрывные отрывные части бланков уведомления о своем прибытии в Россию. В отношении этих мигрантов возбуждены уголовные дела.

Ранее в Госдуме предложили запретить въезд в Россию родственников иностранных работников.

Видео: Telegram / Полиция Подмосковья