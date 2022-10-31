Задержаны двое руководителей фирмы.

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В одном из цехов организации, которое специализировалось на изготовлении продукции собственной марки, занимались производством контрафактной обуви. В нем также производили кроссовки под международными брендами. После производства весь товар реализовывали через крупные торговые площадки Московского региона.

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками миграционного подразделения УМВД России по Владимирской области. Задержаны двое руководителей фирмы. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали дебошира, который распылил газовый баллончик в лицо мужчине.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА