Инцидент произошел вблизи одного из баров на улице Арбат.

В Москве задержали дебошира, который распылил газовый баллончик в лицо мужчине. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел вблизи одного из баров на улице Арбат. По сообщению очевидца, неизвестный вступил в конфликт с другим человеком, после чего распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. У злоумышленника также был в руках предмет, похожий на нож.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину. Тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленника доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали мужчину, напавшего на прохожего с палкой.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА