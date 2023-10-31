В Москве задержали мужчину, напавшего на прохожего с палкой

Сотрудники полиции нашли подозреваемого в Подмосковье.

Российские правоохранительные органы на транспорте в отделении "Москва – Ленинградская" приняли заявление о грабеже от мужчины 1981 года рождения. Потерпевший рассказал полиции о том, что на платформе железнодорожной станции "Подсолнечная" у него произошёл словесный конфликт с неизвестным мужчиной. После ссоры оппонент удалился в павильон, но затем вернулся с палкой и начал избивать жертву. В результате заявитель, бросив рюкзак, прополз под турникетом. Незнакомец забрал эту сумку и скрылся с места инцидента.

Личность злоумышленника была установлена при помощи камер видеонаблюдения. Устройства зафиксировали, как преступник выкинул рюкзак с пятью тысячами рублей, стереонаушниками, зарядным устройством и личными вещами в урну. Мужчина был задержан по месту жительства на территории Московской области. дебоширом оказался ранее судимый мужчина 1969 года рождения. Он признался в содеянном. В его отношении ведется уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ. Теперь подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Приморском районе неизвестные стреляли в лицо 14-летнему подростку.

Фото и видео: МВД Медиа