Во Владимирской области умер пациент с коронавирусом. Пресс-секретарь губернатора региона Ольга Петрова в Telegram-канале призвала не верить домыслам. Она уточнила, что взятый анализ у пациента еще не дал положительного результата. Однако в Роспотребнадзоре по региону заявили, что лаборатория подтвердила наличие инфекции.
У него была пневмония, но когда его обследовали, у него плюсом еще выявился коронавирус
прокомментировал специалисты "РИА Новостям"
Известно, что жертвой стал 48-летний местный житель, который находился в больнице Коврова. По предварительным сведениям пациент умер от пневмонии. Точную причину смерти можно будет узнать только после исследования патологоанатома.
Во Владимирской области выявлены первые два случая коронавируса.
Обсуждение ( 2 )