Предположительно 48-летний мужчина скончался из-за пневмонии.

Во Владимирской области умер пациент с коронавирусом. Пресс-секретарь губернатора региона Ольга Петрова в Telegram-канале призвала не верить домыслам. Она уточнила, что взятый анализ у пациента еще не дал положительного результата. Однако в Роспотребнадзоре по региону заявили, что лаборатория подтвердила наличие инфекции.

У него была пневмония, но когда его обследовали, у него плюсом еще выявился коронавирус прокомментировал специалисты "РИА Новостям"

Известно, что жертвой стал 48-летний местный житель, который находился в больнице Коврова. По предварительным сведениям пациент умер от пневмонии. Точную причину смерти можно будет узнать только после исследования патологоанатома.

Во Владимирской области выявлены первые два случая коронавируса.

