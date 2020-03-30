Во Владимирской области выявлены первые два случая коронавируса

Всего в регионе под медицинским наблюдением 2 063 человека.

Во Владимирской области на сегодняшний день лабораторно подтверждены первые два случая инфицирования коронавирусом. Информация об этом есть на всех официальных порталах.

На территории Владимирской области на 10:00ч. на 30 марта 2020 года зарегистрировано 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением во Владимирской области находится 2 063 человека, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидситуацией. Снято с учета 6 577 человек. Роспотребнадзор по Владимирской области

Ранее: В России 32 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Видео: YouTube/Evgeny Zaitsev