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Во Владимирской области выявлены первые два случая коронавируса

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Всего в регионе под медицинским наблюдением 2 063 человека.

Во Владимирской области на сегодняшний день лабораторно подтверждены первые два случая инфицирования коронавирусом. Информация об этом есть на всех официальных порталах. 

На территории Владимирской области на 10:00ч. на 30 марта 2020 года зарегистрировано 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением во Владимирской области находится 2 063 человека, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидситуацией. Снято с учета 6 577 человек.

Роспотребнадзор по Владимирской области

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Видео: YouTube/Evgeny Zaitsev

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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