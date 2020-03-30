Во Владимирской области выявлены первые два случая коронавируса

Во Владимирской области на сегодняшний день лабораторно подтверждены первые два случая инфицирования коронавирусом. Информация об этом есть на всех официальных порталах.
На территории Владимирской области на 10:00ч. на 30 марта 2020 года зарегистрировано 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением во Владимирской области находится 2 063 человека, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидситуацией. Снято с учета 6 577 человек.
Роспотребнадзор по Владимирской области
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Видео: YouTube/Evgeny Zaitsev
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