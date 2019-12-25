Во Владимирской области пропали трое мальчиков

Несовершеннолетних никто не видел с 14 сентября.

Во Владимирской области правоохранительные органы вместе с волонтерами разыскивают трех мальчиков, которые пропали. Инцидент произошел в городе Покров. Согласно информации от регионального спасательного управления "Лиза Алерт", о детях ничего не известно с 14 сентября.

ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области разыскиваются без вести пропавшие несовершеннолетние, двое - 2009 года рождения и один 2013 года рождения. пресс-служба МВД РФ по региону

Вертолет Robinson сел на реку в Чите из-за ошибки в навигации.

Фото: Piter.tv