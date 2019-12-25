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Во Владимирской области пропали трое мальчиков
Сегодня, 12:32
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Во Владимирской области пропали трое мальчиков

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Несовершеннолетних никто не видел с 14 сентября.

Во Владимирской области правоохранительные органы вместе с волонтерами разыскивают трех мальчиков, которые пропали. Инцидент произошел в городе Покров. Согласно информации от регионального спасательного управления "Лиза Алерт", о детях ничего не известно с 14 сентября.

ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области разыскиваются без вести пропавшие несовершеннолетние, двое - 2009 года рождения и один 2013 года рождения.

пресс-служба МВД РФ по региону

Вертолет Robinson сел на реку в Чите из-за ошибки в навигации.

Фото: Piter.tv

Теги: владимирская область, лиза алерт, покров, пропали дети
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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