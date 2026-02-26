Во Владимирской области полиция выявила 20 нелегальных мигрантов

В ходе рейдов документы проверили у 140 мигрантов.

Во Владимирской области сотрудники полиции выявили 20 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, правоохранители посетили шесть организаций с целью проверки соблюдения иностранными работниками норм миграционного законодательства. Они нагрянули на швейное предприятие, сельскохозяйственные объекты и в компанию, занимающуюся утилизацией отходов бумаги.

В ходе рейдов документы проверили у 140 мигрантов. У 12 иностранцев выявили факты осуществления трудовой деятельности без патентов. Также сообщается об 11 правонарушениях, выразившихся в непостановке на миграционный учет по месту пребывания и в несоответствии заявленной цели въезда в страну. В отношении 20 нелегалов полицейские составили административные протоколы.

Ранее мы сообщали, что в Пензенской области ожидают выдворения 16 нелегальных мигрантов.

Видео: УМВД по Владимирской области