С начала года в регионе пресекли более 240 нарушений миграционного законодательства.

В Пензенской области ожидают выдворения 16 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, с начала года в Пензенской области пресекли более 240 нарушений миграционного законодательства. В Центре временного содержания иностранных граждан находятся 16 нелегалов. Десять из них ожидают выдворения за пределы РФ из-за нарушения режима пребывания.

Еще трое, которые являются гражданами Германии, в ближайшее время отправятся на свою родину. Отмечается, что они превысили разрешенный срок нахождения в РФ. Кроме того, принудительной высылке подлежат трое граждан соседних республик, совершившие различные преступления на территории страны. По отбытии срока наказания они будут депортированы с дальнейшим запретом возвращения в Россию.

Видео: УМВД по Пензенской области