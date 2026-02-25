В Саратовской области полиция выявила сеть нелегальных узлов связи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По данным ведомства, трое злоумышленников, постоянно меняя места дислокации, снимали квартиры в разных районах Саратова и Энгельса. Там они устанавливали предоставленное анонимными кураторами специальное оборудование, обеспечивая его бесперебойную работу.
В ходе обыска в арендованных помещениях сотрудники полиции обнаружили и изъяли четыре программно-аппаратных комплекса SIM-box и компьютерную технику. Возбуждены два уголовных дела. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время они находятся под стражей.
Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае расследуют аферу руководителя отдела кадров, похитившей у предприятия 30 млн рублей.
Видео: ГУ МВД России по Саратовской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все