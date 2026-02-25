Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

В Саратовской области полиция выявила сеть нелегальных узлов связи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, трое злоумышленников, постоянно меняя места дислокации, снимали квартиры в разных районах Саратова и Энгельса. Там они устанавливали предоставленное анонимными кураторами специальное оборудование, обеспечивая его бесперебойную работу.

В ходе обыска в арендованных помещениях сотрудники полиции обнаружили и изъяли четыре программно-аппаратных комплекса SIM-box и компьютерную технику. Возбуждены два уголовных дела. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время они находятся под стражей.

Видео: ГУ МВД России по Саратовской области