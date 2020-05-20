Во Владимирской области племянник убил родного дядю

Следком опубликовал видео следственных действий, где 28-летний парень рассказал, как убивал родного дядю.

Во Владимирской области в апреле нынешнего года племянник убил родного дядю. Только сейчас СКР опубликовало видео со следственными действиями.

СУ СК РФ сообщает, что на 28-летнего жителя Суздальского района возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По версии следствия, 12 апреля 2020 года в вечернее время молодой человек в ходе возникшего конфликта с родным дядей 46 лет нанес дяде множественные удары ногами и палкой по голове. Затем погрузил мужчину в багажник автомобиля и вывез на берег реки Нерль.

На берегу парень связал руки и ноги потерпевшему и столкнул мужчину в воду, где удерживал ногой до тех пор, пока тот не переставал подавать признаков жизни. Следком уточняет, что конфликт между родственниками возник из-за аморального поведения взрослого родственника. Последней каплей, которая подтолкнула молодого человека на расправу, стал поджог строения, в котором проживал племянник.

Молодой человек полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.

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Видео: СУ СК РФ