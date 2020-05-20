Во Владимирской области племянник убил родного дядю

Во Владимирской области в апреле нынешнего года племянник убил родного дядю. Только сейчас СКР опубликовало видео со следственными действиями.
СУ СК РФ сообщает, что на 28-летнего жителя Суздальского района возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По версии следствия, 12 апреля 2020 года в вечернее время молодой человек в ходе возникшего конфликта с родным дядей 46 лет нанес дяде множественные удары ногами и палкой по голове. Затем погрузил мужчину в багажник автомобиля и вывез на берег реки Нерль.
На берегу парень связал руки и ноги потерпевшему и столкнул мужчину в воду, где удерживал ногой до тех пор, пока тот не переставал подавать признаков жизни. Следком уточняет, что конфликт между родственниками возник из-за аморального поведения взрослого родственника. Последней каплей, которая подтолкнула молодого человека на расправу, стал поджог строения, в котором проживал племянник.
Молодой человек полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.
Сегодня ранее: В Балакове Саратовской области годовалая девочка утонула в ванне
Видео: СУ СК РФ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все