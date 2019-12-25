В Балакове Саратовской области годовалая девочка утонула в ванне

Сожитель матери ребенка оставил малышку без присмотра в ванне с водой.

В Балакове Саратовской области умерла в больнице годовалая девочка, после купания в ванне.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу СКР по Саратовской области сообщает, что следователи проверяют обстоятельства гибели ребенка в возрасте 1 год и 4 месяца. По версии следователей, 16 мая отчим купал малышку в ванне и отлучился. Когда вернулся, обнаружил ребенка под водой. Родители пытались реанимировать девочку, а затем отвезли в больницу, где она скончалась через 3 дня.

В ходе проверки следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, будет проанализирована своевременность и полнота оказанной ребенку медпомощи, а также дана юридическая оценка действиям родителей девочки.

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