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В Коми погибли 2 человека при опрокидывании лодки
Сегодня, 15:05
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В Коми погибли 2 человека при опрокидывании лодки

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Очевидцы спасли двух женщин и 6-летнего ребенка. Мужчины погибли.

В Коми при опрокидывании лодки погибли 2 человека из 5 пассажиров.

ТАСС со ссылкой на Прокуратуру Республики Коми сообщает, по факту гибели двух мужчин на реке Печора возбуждена проверка. Как стало известно, в лодке находилось 5 человек, двое мужчин, две женщины и 6-летний ребенок. После того как лодка "Казанка" перевернулась посреди реки, очевидцы смогли спасти ребенка и женщин, мужчины утонули. 

Как сообщает ИА "Комиинформ", крики о помощи услышала местная жительница и позвала мужа. Мужчина на лодке подплыл к месту ЧП, спас женщину. Затем мужчина вытащил из воды ребенка без сознания и смог его реанимировать. Подоспевший еще один местный житель спас вторую женщину. Тела мужчин ищут.

Сегодня ранее: В Подмосковье поймали женщину, которая задушила своего 9-месячного ребенка 

Фото: pixabay.com

 

Теги: новости россии, овости коми, погибли люди, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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