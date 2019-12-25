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В Подмосковье поймали молодую женщину, которая подозревается в убийстве 9-месячного сына
Сегодня, 14:37
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В Подмосковье поймали молодую женщину, которая подозревается в убийстве 9-месячного сына

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Женщина задушила ребенка, оставила записку мужу и скрылась.

В Московской области нашли и задержали женщину, которая подозревается в убийстве 9-месячного ребенка.

ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяну Петрову сообщает, что в Московской области установлено местонахождении женщины, которая подозревается в убийстве своего 9-месячного ребенка. Малыш был найден со следами удушения на съемной квартире 16 мая.

Женщину доставили в отделение МВД.

Сегодня ранее: На Алтае 3-летний ребенок выпал из окна детсада

Фото: Piter.TV

Теги: детоубийца, новости московской области, новости подмосковья
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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