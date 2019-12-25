Во Владимирской области четвертая смерть пациента с коронавирусом

Всего в регионе 145 случаев инфицирования коронавирусом нового типа.

Во Владимирской области скончался 4ый пациент с коронавирусом.

В городе Ковров Владимирской области скончался мужчина 1966 года рождения, у которого был диагностирован коронавирус. Ранее в конце марта в Коврове скончался 48-летний мужчина. 11 апреля еще две женщины 1940 и 1965 годов рождения скончались в городе Петушки. Таким образом, во Владимирской области зафиксировано 4 летальных исхода пациентов с COVID-19.

На утро 15 апреля в регионе 45 новых случаев инфицирования. Нарастающим итогом во Владимирской области 145 случаев коронавируса. Только 1 человек выписан по выздоровлению, это женщина из Гусь-Хрустального.

Сегодня ранее: Названы регионы с новыми случаями коронавируса.