Во Владикавказе задержали мужчину, который ограбил пенсионерку

Отмечается, что ранее у грабителя была судимость.

Во Владикавказе полиция задержала мужчину, который похитивший у пенсионерки деньги и удостоверение ветерана труда. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, злоумышленником оказался 36-летний уроженец Узбекистана, у которого ранее была судимость. Инцидент произошел на проспекте Коста. Мужчина украл кошелек у 77-летней пенсионерки и скрылся. Потерпевшая пыталась догнать грабителя, но не смогла.

При разбирательстве выяснилось, что похищенные деньги подозреваемый потратил. Он также выбросил документы, которые похитил вместе с кошельком. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Саратовской области задержали подозреваемых в мошенничествах с тендерами

Видео: МВД по РСО-Алания