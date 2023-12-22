Во Владикавказе задержали мужчину, который ограбил пенсионерку

Во Владикавказе полиция задержала мужчину, который похитивший у пенсионерки деньги и удостоверение ветерана труда. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, злоумышленником оказался 36-летний уроженец Узбекистана, у которого ранее была судимость. Инцидент произошел на проспекте Коста. Мужчина украл кошелек у 77-летней пенсионерки и скрылся. Потерпевшая пыталась догнать грабителя, но не смогла.
При разбирательстве выяснилось, что похищенные деньги подозреваемый потратил. Он также выбросил документы, которые похитил вместе с кошельком. Возбуждено уголовное дело.
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