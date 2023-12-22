Потерпевшими стали не менее 500 представителей российского бизнеса из разных регионов страны.

В Саратовской области задержали подозреваемых в мошенничествах с тендерами. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, группа из 24 человек подозревается в серии мошенничеств. Предварительно установлено, что злоумышленники они обзванивали клиентов от имени якобы сотрудников крупных госкомпаний и предлагали принять участие в тендерах на закупку товаров или услуг. Они также продавали сертификаты для участников торгов по цене до 50 тысяч рублей.

Потерпевшими стали не менее 500 представителей российского бизнеса из разных регионов страны. В ходе обысков в офисах и кол-центрах были изъяты компьютерная техника, средства связи, сим-карты, печати, банковские карты и другие предметы. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА