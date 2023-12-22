Всего правоохранительные органы изъяли свыше 30 кг гашиша.

В Раменском задержали супругов, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Автомобиль, в котором ехали супруги, остановили в деревне Бритово. Мужчина заметно нервничал и сообщил полицейским, что в машине спрятан гашиш. Из тайника изъяли 200 брикетов с веществом растительного происхождения. При обыске квартире задержанных оперативники обнаружили еще 311 свертков с аналогичным содержимым.

Всего правоохранительные органы изъяли свыше 30 кг гашиша. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Волгограде задержали мужчину, угнавшего автомобиль доставщика пиццы.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА