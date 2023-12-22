В Раменском задержали супругов, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Автомобиль, в котором ехали супруги, остановили в деревне Бритово. Мужчина заметно нервничал и сообщил полицейским, что в машине спрятан гашиш. Из тайника изъяли 200 брикетов с веществом растительного происхождения. При обыске квартире задержанных оперативники обнаружили еще 311 свертков с аналогичным содержимым.
Всего правоохранительные органы изъяли свыше 30 кг гашиша. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу.
Ранее мы сообщали, что в Волгограде задержали мужчину, угнавшего автомобиль доставщика пиццы.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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