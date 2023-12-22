В Волгограде задержали мужчину, угнавшего автомобиль доставщика пиццы

Потерпевший пытался догнать злоумышленника, но тому удалось скрыться.

В Волгограде полицейские задержали мужчину, угнавшего автомобиль доставщика пиццы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Инцидент произошел в одном из жилых дворов в Краснооктябрьском районе. 22-летний доставщик пиццы приехал на адрес доставить заказ, но оставил в машине ключи и не заглушил ее. В этот момент к иномарке подошел 26-летний местный житель, сел в нее и поехал. Потерпевший пытался догнать злоумышленника, но тому удалось скрыться.

Позднее автомобиль был обнаружен в Дзержинском районе. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что в Химках полицейские задержали подозреваемого в порче более 25 автомобильных покрышек.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.