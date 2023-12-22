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В Химках полицейские задержали подозреваемого в порче более 25 автомобильных покрышек

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Ирина Волк рассказал о том, что полиция раскрыла преступление в Подмосковье.

На территории Химки Московской области российские правоохранительные органы задержали подозреваемого в порче более 25 автомобильных покрышек. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что подозрение падло на 28-летнего местного жителя. Согласно предварительным сведениям, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Во дворе своего дома  по улице Памфилова нарушитель спокойствия при помощи ножа нанес ущерб чужому имуществу. С заявлением в полицию обратились 19 граждан. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 167 УК РФ.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

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Фото и видео: МВД медиа

Теги: автомобили, автопром, ирина волк, кража, мвд, подмосковье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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