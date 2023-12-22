В Химках полицейские задержали подозреваемого в порче более 25 автомобильных покрышек

Ирина Волк рассказал о том, что полиция раскрыла преступление в Подмосковье.

На территории Химки Московской области российские правоохранительные органы задержали подозреваемого в порче более 25 автомобильных покрышек. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что подозрение падло на 28-летнего местного жителя. Согласно предварительным сведениям, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Во дворе своего дома по улице Памфилова нарушитель спокойствия при помощи ножа нанес ущерб чужому имуществу. С заявлением в полицию обратились 19 граждан. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 167 УК РФ.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

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Фото и видео: МВД медиа