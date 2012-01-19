Во Владикавказе по факту массовых беспорядков в колонии возбудили дело

В бунте принимали участие около 200 заключенных.

Во Владикавказе по факту массовых беспорядков в колонии возбудили уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет. Чиновники напомнили, что днем 15 октября на территории исправительной колонии под номером 1 в Северной Осетии двое заключенных смогли призвать других осужденных начать бунт. В акции приняли участие не менее 200 человек. Беспорядки сопровождались погромами, порчей государственного имущества.

В настоящее время в ИК-1 наведен порядок. Пострадавших нет. Ведется расследование по частям 1 и 2 статьи 212 УК РФ (за организацию и участие в массовых беспорядках).

ФСИН назвала причины бунта в колонии Владикавказа.

Фото: Telegram / Mash