Массовые беспорядки в ШИЗО спровоцировали двое заключенных.

ФСИН назвала причины бунта в колонии Владикавказа. В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что массовые беспорядки организованы двумя заключенными. Они оказались недовольны проведением плановых обысков в колонии под номером один. Подстрекателями бунта считаются ранее неоднократно судимые граждане, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Сегодня в ФКУ ИК-1 проводились плановые обыскные мероприятия, в ходе которых двое осужденных отрицательной направленности, содержащиеся в штрафном изоляторе, отказались подчиниться законным требованиям сотрудников. пресс-служба ФСИН

Специалисты рассказали, что осужденные предприняли попытку дестабилизировать работу колонии. Многие поддались на эту провокацию, в результате чего было повреждено оборудование ШИЗО, ограждения жилой зоны, а также камеры видеонаблюдения. Сейчас на место инцидента прибыл руководящий состав регионального ФСИН, а также представители омбудсмена по правам человека.

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Фото и видео: Telegram / Mash, Mash Gor