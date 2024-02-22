Во Вьетнаме пьяный турист из России ударил подполковника полиции

Сейчас нарушителя общественного спокойствия в Нячанге отправили В СИЗО.

Во Вьетнаме нетрезвый российский турист избил подполковника местной полиции после совершенного ДТП на мотоцикле. Соответствующие данные своей аудитории передали журналисты через Telegram-канал SHOT. Источник СМИ указал, что 19-летний Артур Хафизов вместе с девушкой ехал на транспортном средстве по городу Нячанг, но в какой-то момент водитель не справился с управлением. В результате байк столкнулся с женщиной, передвигавшейся на мопеде. После аварии спутница Хафизова попыталась скрыться с места происшествия, однако злоумышленницу остановили очевидцы инцидента. На место событий прибыл подполковник дорожной полиции города для оформления ДТП. Пока мужчина записывал показания, россиянин якобы потребовал вернуть ему мотоцикл. Получив отказ, он подошел сзади и ударил полицейского кулаком по лицу. Затем путешественника задержали, сейчас он находится в местном СИЗО до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Фото: Telegram / SHOT