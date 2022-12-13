Во Львове начали снос церкви Святого князя Владимира

Власти пытаются ликвидировать здание уже не первый раз.

Украинские власти начали снос деревянной церкви Святого равноапостольного князя Владимира, которая размещается на территории города Львов. Об этом рассказали авторы Telegram-канала Klymenko Time. Утоняется, что данный религиозный объект подчиняется канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Очевидцы отметили, что чиновники предпринимают уже не первую попытку ликвидировать данную постройку. Администрация утверждает, что эта церковь возводилась самовольно и незаконным способом. несколько раз церковь горела, но местные прихожане подозревают намеренные поджоги здания. На месте демонстированного помещения власти намерены построить объект раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ).

В УПЦ рассказали об обстановке на территории Киево-Печерской лавры.

Фото и видео: Telegram / Klymenko Time