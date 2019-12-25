Власти проверили ход капремонта в домах Фрунзенского района

План выполнен на 70% к сегодняшнему дню.

Петербургские власти проверили ход работ по капитальному ремонту фасадов и крыш в домах Фрунзенского района. Как рассказали в пресс-службе аппарата вице-губернатора Бондаренко, в краткосрочный план ремонта в текущем году вошли 100 видов работ на общую сумму свыше 1,1 млрд рублей, в прошлом году на работы в том же районе потратили более 650 млн рублей.

Отмечается, что выросшая стоимость капремонта объясняется проектами по ремонту и замене лифтов в многоподъездных многоквартирных домах. На 53 адресах ремонтируют кровлю, на 21 – лифты, фасады чинят по 13 адресам. Общее выполнение плана по району на данный момент составляет 70%. Всего Фонд капремонта планирует обменять 993 лифта в 224 домах по всему городу, новые варианты будут удобнее для маломобильных горожан.

Помимо капремонта во Фрунзенском районе одновременно ведутся работы по благоустройству внутридворовых территорий: рядом с обновленными домами появляются детские площадки и асфальтовые дорожки.

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Фото: Piter.TV