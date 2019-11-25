В Петербурге 86% подвалов подготовили к зиме

Планируется, что 100% будут готовы к 1 сентября.

В Петербурге подготовили к зиме более 2,8 тыс. подвалов. Это составляет 86% от плана, сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Николая Бондаренко.

Ранее районные администрации отчитались о выполнении работ по приведению подвалов в многоквартирных домах в надлежащее санитарно-техническое состояние. На данный момент незначительно отстают от плана Московский, Пушкинский и Петроградский районы.

Аварийно-восстановительная служба проверила некоторые из подвальных помещений. В части из них выявили нарушения. Нарушения исправляют управляющие компании.

Всего в 2020 году должны привести в порядок 3300 подвалов, это должны успеть сделать к 1 сентября.

С начала пандемии инспекторы проверили на соблюдение санитарных норм более 15 тысяч домов.

Фото: Piter.TV