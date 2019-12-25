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С начала пандемии инспекторы проверили на соблюдение санитарных норм более 15 тысяч домов
Сегодня, 10:48
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nadezhda_sib

С начала пандемии инспекторы проверили на соблюдение санитарных норм более 15 тысяч домов

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За устранением выявленных нарушений следят администрации районов.

С начала пандемии коронавируса в Петербурге Государственная жилищная инспекция проверила на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил более 15,2 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инспекторы осматривали содержание лифтов, внутриквартальных территорий, контейнерных площадок, парадных и лестничных клеток. По итогам было составлено 53 протокола об административных правонарушениях. Управляющие компании получили 89 предостережений, а главы администраций ― 144 писем. Администрация должна контролировать устранение нарушений. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ЖКС Фрунзенского района заставлял жильцов дома платить за уборку территории. Ее оплачивает город. 

Фото: Piter.TV

Теги: инспекторы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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