На Ладоге спасли пять редких черных уток, которые запутались в сетях

В воскресенье, 24 октября, в Кировском районе из неводов в акватории Ладоги спасли черных уток, которые занесены в Красные книги трех регионов России и Казахстана. Об этом сообщают в комитете по охране, контролю и регулированию объектов животного мира правительства Ленобласти.
Как рассказали в комитете, во время рейда на Ладожском озере в Кировском районе заметили пять птиц редкого черного окраса. Пернатые запутались в сетях, оставленных рыбаками. Птицам помогли выбраться и отпустили их на волю. Известно, что в Ленинградскую область они попали транзитом.
Инспекторы спасли турпанов - крупных нырковых уток, в весе они могут достигать почти двух килограммов, размах крыльев – до 100 сантиметров. Этот вид не гнездится в Ленобласти, их можно увидеть лишь во время миграции к местам зимовок. Чаще всего в регионе турпанов встречают на Невской губе, в северо-западной части Ладоги и у озер Карельского перешейка.
Ранее утку со стрелой в голове вновь заметили в Петербурге.
Фото: комитет по охране, контролю и регулированию объектов животного мира правительства Ленобласти
Обсуждение ( 3 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу о помощи. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку. Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого. Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%! Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133 Заранее большое человеческое спасибо.