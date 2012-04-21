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На Ладоге спасли пять редких черных уток, которые запутались в сетях
Сегодня, 20:40
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На Ладоге спасли пять редких черных уток, которые запутались в сетях

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Инспекторы спасли турпанов - крупных нырковых уток, в весе они могут достигать почти двух килограммов, размах крыльев – до 100 сантиметров. Они занесены в Красные книги трех регионов России и Казахстана.

В воскресенье, 24 октября, в Кировском районе из неводов в акватории Ладоги спасли черных уток, которые занесены в Красные книги трех регионов России и Казахстана. Об этом сообщают в  комитете по охране, контролю и регулированию объектов животного мира правительства Ленобласти.

Как рассказали в комитете, во время рейда на Ладожском озере в Кировском районе заметили пять птиц редкого черного окраса. Пернатые запутались в сетях, оставленных рыбаками. Птицам помогли выбраться и отпустили их на волю. Известно, что в Ленинградскую область они попали транзитом. 

Инспекторы спасли турпанов - крупных нырковых уток, в весе они могут достигать почти двух килограммов, размах крыльев – до 100 сантиметров. Этот вид не гнездится в Ленобласти, их можно увидеть лишь во время миграции к местам зимовок. Чаще всего в регионе турпанов встречают на Невской губе, в северо-западной части Ладоги и у озер Карельского перешейка.

Ранее утку со стрелой в голове вновь заметили в Петербурге.

Фото: комитет по охране, контролю и регулированию объектов животного мира правительства Ленобласти

Теги: инспекторы, сети, спасение, турпаны, черные утки
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 3 ) Посмотреть все

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elinoves
Сегодня 21:37

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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elinoves
Сегодня 21:37

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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elinoves
Сегодня 21:36

Здравствуйте. Прошу о помощи. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку. Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого. Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%! Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133 Заранее большое человеческое спасибо.

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