На Ладоге спасли пять редких черных уток, которые запутались в сетях

Инспекторы спасли турпанов - крупных нырковых уток, в весе они могут достигать почти двух килограммов, размах крыльев – до 100 сантиметров. Они занесены в Красные книги трех регионов России и Казахстана.

В воскресенье, 24 октября, в Кировском районе из неводов в акватории Ладоги спасли черных уток, которые занесены в Красные книги трех регионов России и Казахстана. Об этом сообщают в комитете по охране, контролю и регулированию объектов животного мира правительства Ленобласти.

Как рассказали в комитете, во время рейда на Ладожском озере в Кировском районе заметили пять птиц редкого черного окраса. Пернатые запутались в сетях, оставленных рыбаками. Птицам помогли выбраться и отпустили их на волю. Известно, что в Ленинградскую область они попали транзитом.

Инспекторы спасли турпанов - крупных нырковых уток, в весе они могут достигать почти двух килограммов, размах крыльев – до 100 сантиметров. Этот вид не гнездится в Ленобласти, их можно увидеть лишь во время миграции к местам зимовок. Чаще всего в регионе турпанов встречают на Невской губе, в северо-западной части Ладоги и у озер Карельского перешейка.

Ранее утку со стрелой в голове вновь заметили в Петербурге.

Фото: комитет по охране, контролю и регулированию объектов животного мира правительства Ленобласти