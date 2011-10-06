В Петербурге лучшие инспекторы по делам несовершеннолетних получат премии

Лучших выберут на конкурсной основе.

В Петербурге выберут лучших инспекторов по делам несовершеннолетних за этот год. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 4 октября.

Отбор будет проводиться на конкурсной основе. По итогам конкурса 10 победителей получат премии городского правительства. Ежегодно премии присуждаются инспекторам за их "выдающиеся заслуги, отвагу, смелость и самоотверженность".

Также премии городского правительства получат лучшие классные руководители в школах, педагоги в колледжах и 100 воспитателей в детских садах.

Фото: Piter.tv