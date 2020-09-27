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В Петербурге 100 лучших воспитателей получат премии
Сегодня, 16:56
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В Петербурге 100 лучших воспитателей получат премии

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Лучших выберут на конкурсной основе.

В Петербурге 100 лучших воспитателей в детских садах получат премии городского правительства. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 4 октября. 

Отбор будет проводиться на конкурсной основе. По итогам конкурса 100 лучших воспитателей в детсадах получат премии в размере 50 тысяч рублей. Смольный "старается поддержать и поощрить творческих, инициативных и заботливых педагогов, работающих в детских садах". 

Также премии городского правительства получат лучшие классные руководители в школах и педагоги в колледжах.

Фото: pexels.com

Теги: воспитатели, премии правительства
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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