В Петербурге 100 лучших воспитателей получат премии

Лучших выберут на конкурсной основе.

В Петербурге 100 лучших воспитателей в детских садах получат премии городского правительства. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 4 октября.

Отбор будет проводиться на конкурсной основе. По итогам конкурса 100 лучших воспитателей в детсадах получат премии в размере 50 тысяч рублей. Смольный "старается поддержать и поощрить творческих, инициативных и заботливых педагогов, работающих в детских садах".

Также премии городского правительства получат лучшие классные руководители в школах и педагоги в колледжах.

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