В Петербурге лучшие классные руководители и педагоги колледжей получат премии

Лучших выберут на конкурсной основе.

Лучшие классные руководители в школах и педагоги в колледжах получат премии правительства Петербурга. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 4 октября.

Отбор будет проводиться на конкурсной основе. По итогам конкурса 10 преподавателей колледжей и 10 мастеров производственного обучения получат премии в размере 100 тысяч рублей. Еще 40 классных руководителей получат по 50 тысяч рублей. Основная задача города – поддержать талантливых педагогов и мастеров производственного обучения.

Ранее премию правительства получили 30 лучших учителей.

Фото: pexels.com