Учителей выбирали на конкурсной основе.

В Петербурге 30 лучших учителей получат премии правительства. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 7 сентября.

В конкурсе приняли участие учителя, работающие более трех лет в государственных общеобразовательных учреждениях. Отбор учителей проводился на основании определенных критериев, каждый из которых оценивался по 10-балльной шкале. Учителя, набравшие наибольшее количество баллов, получат премии правительства Петербурга.

Ранее стало известно, что в этом году премию правительства Петербурга "Лучший педагог дополнительного образования государственного образовательного учреждения Петербурга" получат 50 человек.

Фото: pexels.com