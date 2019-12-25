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В Петербурге 30 лучших учителей получат премии правительства
Сегодня, 21:02
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В Петербурге 30 лучших учителей получат премии правительства

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Учителей выбирали на конкурсной основе.

В Петербурге 30 лучших учителей получат премии правительства. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 7 сентября.

В конкурсе приняли участие учителя, работающие более трех лет в государственных общеобразовательных учреждениях. Отбор учителей проводился на основании определенных критериев, каждый из которых оценивался по 10-балльной шкале. Учителя, набравшие наибольшее количество баллов, получат премии правительства Петербурга. 

Ранее стало известно, что в этом году премию правительства Петербурга "Лучший педагог дополнительного образования государственного образовательного учреждения Петербурга" получат 50 человек. 

Фото: pexels.com

Теги: конкурс, премии, учителя
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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