В Госдуме предложили ввести 13-ю зарплату для медиков и педагогов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести 13-ю зарплату для медиков и педагогов. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на обращение депутата.

Документ направлен главе Минтруда Антону Котякову. По мнению Чернышова, данная инициатива направлена на "укрепление кадрового потенциала, повышение престижа профессий в сфере образования и здравоохранения". Речь идет о гарантированной ежегодной выплате в размере не менее одного среднемесячного оклада.

Также депутат отметил, что выплата должна производиться по итогам календарного года за счет средств бюджета. Главными критериями для получения такой льготы являются выполнение трудовых обязанностей и отсутствие дисциплинарных взысканий. Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что данная мера поможет притоку молодежи в профессии, а также повлияет на качество жизни всех граждан страны.

Фото: Piter.tv