В Госдуме хотят повысить минимальный размер пенсии до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на письмо, направленное председателю Социального фонда России Сергея Чиркова.

Авторами инициативы выступили глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. В письме отмечается, что в настоящее время минимальный размер страховой пенсии по старости составляет около 13,3 тысячи рублей.

Миронов отметил, что минимальной размер страховой пенсии выглядит ниже величины прожиточного минимума пенсионера. По его мнению, повышение минимальной пенсии до 50 тысяч рублей "позволит обеспечить достойный уровень жизни". Лантратова добавила, что это также поможет вернуть старшему поколению активную роль в социально-экономической жизни страны.

