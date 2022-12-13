Инспекторы Петербурга начнут бороться с закрытыми номерами на платных парковках

В рейды инспекторы выйдут уже с 1 февраля.

В Центре управления парковками создали специальный отдел пеших инспекторов для борьбы с закрытыми номерами на автомобилях. Об этом пишет 78.ru.

В отделе будет состоять восемь человек, которые будут снимать посторонние предметы с автомобильных номеров, которые не позволяют зафиксировать нарушение. В рейды инспекторы выйдут уже с 1 февраля. Также они будут осматривать зоны платной парковки, следить за знаками и разметкой. Неплательщику придётся заплатить штраф в размере 3 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv