Водители машин чиновников Смольного стали закрывать номера на платной парковке

Костров отметил, что система платных парковок имеет недочеты.

Стало известно, что чиновники Смольного стали закрывать номера, когда находятся в зоне платной парковки. Одного из таких на улице Моисеенко заметил активист Ярослав Костров. Об этом он написал на своей странице во "Вконтакте".

Костров рассказал, что на номерах были буквы НВВ — они обозначают номера машин чиновников Смольного. Часть номеров была скрыта бумажкой. Костров написал вице-губернатору города Кириллу Полякову, что если уж представители властей стали закрывать государственные знаки, то чиновникам следует поразмыслить — все ли в порядке с действующим городским законодательством.

Костров отметил, что система платных парковок имеет недочеты.

Как дела с платными парковками, исправляются недочеты, или даже ваши подчиненные забили на неработающую систему? Напоминаю об открытых дворах, куда набиваются приезжающие в центр как селедки в бочку. Снова и снова говорю о неподконтрольных пустырях, как на Новгородской, 10, и проездах, как на Некрасова, 60. Займитесь проблемой с бумажками на номерах и вопросом по блокираторам на колесах... Что за низкая эффективность труда у вас в Смольном? Нельзя так! — написал Костров.

Ранее в марте протестируют поминутную парковку в Петербурге. По словам Ваньчкова, необходимо посмотреть, как это будет работать и насколько она эффективна.

Фото:Вконтакте / Ярослав Костров