В марте протестируют поминутную парковку в Петербурге

По словам Ваньчкова, необходимо посмотреть, как это будет работать и насколько она эффективна.

Стало известно, что в марте в Петербурге в тестовом режиме введут поминутную оплату парковки после второго часа. Об этом 19 января заявил заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков телеканалу "Санкт-Петербург".

По словам Ваньчкова, необходимо посмотреть, как это будет работать и насколько она эффективна. Он добавил, что сейчас настраивают оборудование, проводят техническую доработку и подготавливают необходимую нормативно-правовую базу.

Ранее комтранс Петербурга попросил ввести платную парковку на узких улицах. Так, платную парковку хотят ввести по обоим сторонам улиц даже в том случае, если их ширина не достигает 11 м, то есть, ей не хватает 1,5 м до установленных параметров.

Фото: piter.tv

