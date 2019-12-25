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ЖКС Фрунзенского района заставлял жильцов дома платить за уборку территории. Ее оплачивает город
Сегодня, 10:12
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ЖКС Фрунзенского района заставлял жильцов дома платить за уборку территории. Ее оплачивает город

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После перерасчета "лишними" оказались 60 тысяч рублей.

Собственники квартир дома №183, литера Г на Лиговском проспекте ежемесячно платили за уборку придомовой территории. Как оказалось, уборка на участке осуществляется за средства города. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

Прокуратура Фрунзенского района провела проверку после обращений граждан. Придомовая территория входит в состав земель общего пользования, поэтому оплачивать уборку было не нужно. 

Ведомство внесло представление об устранении нарушений закона генеральному директору управляющей организации ООО "Жилкомсервис № 1 Фрунзенского района". Плату за уборку исключили из счетов-квитанций. Собственникам произвели перерасчет, в общем он составил более 60 тыс. рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за шесть месяцев 2020 года петербуржцы чаще жаловались на нарушения в ЖКХ и торговле.

Фото: Piter.TV

Теги: благоустройство, жкс, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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